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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Irkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Irkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:51 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Irkçılık tehlikesi Avrupa'yı kuşatmaya devam ediyor." - ANKARA
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