AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak... - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: '(İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak değeridir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, İş Bankası, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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