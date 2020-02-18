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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak değeridir.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:42 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "( İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri) Atatürk milletimizin ortak değeridir. Atatürk'e ait her türlü değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur."
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