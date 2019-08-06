Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: " İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: " İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor"

47 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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"Teksas saldırganı ile Yeni Zelanda saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor."
Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:23 Kaynak: AA
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