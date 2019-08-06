AK Parti Sözcüsü Çelik: " İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor"
47 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:23 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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"Teksas
saldırganı ile Yeni Zelanda
saldırganının ideolojisi arasında güçlü bağın ortaya çıkması bizi bu konularda daha ciddi kafa yormaya sevk etmelidir. İslam düşmanlığı tüm dinleri tehdit ediyor."
AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri olay yarattı Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kaz Dağları ve erken seçim açıklaması Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı