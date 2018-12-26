Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet Bakanının Boyu, Cumhurbaşkanımızı Eleştirmeye Yetmez."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet Bakanının Boyu, Cumhurbaşkanımızı Eleştirmeye Yetmez."

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez."

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:33 Kaynak: AA

İsrail, Politika
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