AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet Bakanının Boyu, Cumhurbaşkanımızı Eleştirmeye Yetmez."
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail
Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:33 Kaynak: AA
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