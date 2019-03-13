Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle Bir Ikçının, Kendi Vatandaşlarını Bile...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle Bir Ikçının, Kendi Vatandaşlarını Bile...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf-ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf-ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:51 Kaynak: AA

AK Parti, İsrail, Politika
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