AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle Bir Ikçının, Kendi Vatandaşlarını Bile...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail Başbakanı Netanyahu) Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf-ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: " (İsrail
Başbakanı Netanyahu) Böyle bir ıkçının, kendi vatandaşlarını bile birinci sınıf-ikinci sınıf diye nitelendiren bir kişinin Cumhurbaşkanımız hakkında haksız ve ahlak dışı bir şekilde 'diktatör' ifadesini kullanması bizim için olsa olsa bir şeref sebebi olur."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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