AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Başbakanının Yaptığı Resmen Dünyada Büyük Çatışmaları Tetikleyecek,...
51 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır.
AK Parti
Sözcüsü Çelik: "İsrail
Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır."
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:09 Kaynak: AA
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