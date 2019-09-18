Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir"

25 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir."

AK Parti Sözcüsü Çelik: (İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir

Ömer Çelik, AK Parti, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:57 Kaynak: AA
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