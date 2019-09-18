AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir"
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:57 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir."
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