AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, İşgal Altındaki Batı Şeria'nın El Halil Kentindeki Uluslararası...
13 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı aldı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail'in kınanması gereken yeni bir adımıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:54 Kaynak: AA
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