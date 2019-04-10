AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail Seçimlerini Takip Ediyoruz.
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail seçimlerini takip ediyoruz.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:37 Kaynak: İHA
Sözcüsü Çelik: "İsrail
seçimlerini takip ediyoruz. Üzücü olan şudur ki, çeşitli konularda rakiplerin arasında fark olsa da Filistinlilere düşmanlık konusunda hepsi yarış halinde." - ANKARA
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