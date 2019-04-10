AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Seçimleri Açısından Sonuç Berraklaşmamıştır.
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:55 Kaynak: AA
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