Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Seçimleri Açısından Sonuç Berraklaşmamıştır"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul Seçimleri Açısından Sonuç Berraklaşmamıştır"

30 dakika önce

- AK Parti Genel Merkezi AK Parti MYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

- AK Parti Genel Merkezi
AK Parti MYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:49 Kaynak: AA
İstanbul, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel
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