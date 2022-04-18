AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

18.04.2022 22:05
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İsveç'te aşırı sağcı bir İslam düşmanının, Müslümanların da bulunduğu bölgede Kur'an-ı Kerim yakması ifade özgürlüğü değil, provokasyondur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik bu provokasyonu şiddetle kınıyoruz. Yaşananlar açıkça nefret suçudur, ilgili ülkelerin tüm bu nefret ve düşmanlığa müsaade etmemesi gerekmektedir. Gelinen nokta, aşırı sağın Avrupa'da toplumsal barış ve istikrarı tehdit ettiğini göstermektedir. Avrupalı siyasetçiler ve sorumlu aydınlar da harekete geçmeli, mübarek ramazan ayında İslam'a, Müslümanlara, Kur'an-ı Kerim'e ve ibadethanelere yönelik saldırıları mahkum etmelidirler."

YORUMLAR
500
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdeler açıklayacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız haziran ayında çeşitli müjdeler açıklayacak Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı Pakistan, İsveç ve Hollanda'daki İslamofobik olayları şiddetle kınadı

Ömer Çelik, AK Parti, İslam, İsveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı - Son Dakika


Son Dakika
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
20:28 "Ses ver Kılıçdaroğlu" diyen Bakan Soylu CHP liderine 5 soru yöneltti
20:26 İBB sözcüsü Murat Ongun Ulaştırma Bakanlığı'na tepki gösterdi: Ele verir talkını kendi yutar salkımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 22:14:05. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement