AK Parti Sözcüsü Çelik, İtalya Parlamentosu'na 1915 Yılında Yaşanan Olaylarla İlgili Gelen Önergeyi...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, İtalya Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınadıklarını bildirdi.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:25 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik, İtalya
Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınadıklarını bildirdi.
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