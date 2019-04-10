AK Parti Sözcüsü Çelik: "İtalya Parlamentosu'na 1915 Yılında Yaşanan Olaylarla İlgili Gelen...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "İtalya Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınadık.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:37 Kaynak: İHA
Sözcüsü Çelik: "İtalya
Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınadık." - ANKARA
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