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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalya ve İspanya'ya yardım) Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalya ve İspanya'ya yardım) Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " (İtalya ve İspanya'ya yardım) Vatandaşımızın ihtiyacı olan bir şeyi vatandaştan esirgeyip yurt dışına göndermiyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:40 Kaynak: AA
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