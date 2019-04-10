AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalyan Parlamentosu'na Verilen Önerge) Bu Meselede, Hiçbir Şekilde Bu...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalyan Parlamentosu'na verilen önerge) Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz."
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:59 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(İtalyan Parlamentosu'na verilen önerge) Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz."
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