AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalyan Parlamentosu'na Verilen Önerge) Ermeni Diasporasının Oyununa...
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- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:57 Kaynak: AA
- AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti MYK
Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İtalyan Parlamentosu'na verilen önerge) Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz."
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