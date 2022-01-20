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AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ifadelerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ifadelerini değerlendirdi Açıklaması

20.01.2022 11:44
AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ifadelerini değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısındaki ifadelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini kınadıklarını ve bu sözlerin asla kabul edilemeyeceğini belirten Çelik, "Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem başbakanlığı döneminde hem de şimdi teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki irade olduğuna vurgu yapan Çelik, "İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener'in 'teröristbaşının serbest bırakılacağını' iddia edip, ardından Cumhurbaşkanı'mıza ve Cumhur İttifakı'na saldırması ise siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadele iradesinin teröre ve teröristbaşlarına geçit vermeyeceğini herkesin bildiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır. Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını, solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında, PKK/PYD/ YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var, iyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir. Cumhurbaşkanı'mız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmeye kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zaafa uğratamayacaktır."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in ifadelerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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