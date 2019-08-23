Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız"
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız"

1 saat önce

AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan, yeni parti için 10-15 gün içinde kamuoyu önüne çıkacak
AK Parti'nin 7. Olağan Kongre tarihi belli oldu Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Son dakika: TFF'den Emine Bulut kararı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:17:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]