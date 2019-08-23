AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız"
1 saat önce
AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:41 Kaynak: AA
AK Parti MKYK Toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları Kadın cinayetleri konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız
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