Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım"

1 saat önce

AK Parti MKYK Toplantısı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti MKYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: " (Emine Bulut cinayeti) Özellikle kadına ve çocuğa dönük şiddete karşı yeri göğü inletmemiz lazım."

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:06 Kaynak: AA
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