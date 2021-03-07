AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kadına şiddete tepki - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kadına şiddete tepki

07.03.2021 10:55
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kadına şiddete tepki, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından sokak ortasında kızının gözü önünde darp edilmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından sokak ortasında kızının gözü önünde darp edilmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Samsun'da, eski eşi tarafından bir kadının darp edilmesi olayı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Samsun'da bir annenin çocuğunun gözleri önünde darp edildiği dehşetengiz olay hepimizi derinden yaralamıştır. Bu elim hadise, vicdanları yaralamış, çok haklı bir infiale yol açmıştır. Kadına yönelik her türlü şiddeti lanetliyoruz. Bu eylemi gerçekleştiren şahsın en yüksek cezayı alması hepimizin temennisidir. Bu süreci her aşamada takip edeceğiz. Denizli ve Aydın'da gerçekleşen kadın cinayetlerinden dolayı da çok üzgünüz. Kadına şiddeti en güçlü şekilde lanetliyoruz. Hiçbir insana şiddet kabul edilemez, ama kadına şiddet asla kabul edilemez. Kadına yönelik şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. En hassas olduğumuz konulardan biri kadına yönelik şiddetin önlenmesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele çok boyutludur. Kadına şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemelerin yanında çok güçlü kültürel ve ahlaki hassasiyetler inşa etmeliyiz. Kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz. Bu mesele, bir insanlık yarasıdır. Hepimizin ve tüm insanlığın meselesidir. İnsan olmaya ve insanlığa yakışmayan bu şiddet kültürü reddedilmelidir. Bununla mücadele olmadan insanlık onuru olmaz. Bu konuda toplumsal düzeyde yüksek bir bilinç, direnç ve duyarlılık oluşturmamız gerekiyor. Bugüne kadar önümüze gelen her türlü teklifi dikkatle ve hassasiyetle değerlendirdik. Aynı hassasiyet ve kararlılıkla kadına karşı şiddetle mücadeleyi temel meselemiz olarak göreceğiz." - ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kadına şiddete tepki

Ömer Çelik, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kadına şiddete tepki - Son Dakika


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