AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor." - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul Projesi, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor."

İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:46 Kaynak: AA
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Son Dakika

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