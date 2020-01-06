AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul projesi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde