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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul projesi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul projesi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kanal İstanbul projesi Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmiyor." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor 94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu