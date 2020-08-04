AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:53

Kaynak: İHA

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti