AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı Cinayeti) Biz Uluslararası Soruşturma Açılması Yönünde Gayret...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz uluslararası soruşturma açılması yönünde gayret yürütüyoruz ve bütün dünyayı da buna davet ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz uluslararası soruşturma açılması yönünde gayret yürütüyoruz ve bütün dünyayı da buna davet ediyoruz. Saygın ve uluslararası bir soruşturma açılmalıdır ve bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır."

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