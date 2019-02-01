AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı Cinayeti) Biz Uluslararası Soruşturma Açılması Yönünde Gayret...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz uluslararası soruşturma açılması yönünde gayret yürütüyoruz ve bütün dünyayı da buna davet ediyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaşıkçı cinayeti) Biz uluslararası soruşturma açılması yönünde gayret yürütüyoruz ve bütün dünyayı da buna davet ediyoruz. Saygın ve uluslararası bir soruşturma açılmalıdır ve bu soruşturma neticesine de herkes saygı duymalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:11 Kaynak: AA
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