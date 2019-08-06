AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:51 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları
) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir."
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