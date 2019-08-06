Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kaz Dağları) Burada kesilen ağaçların yerine tamamı miktarınca fidan başka bir alana dikilmiştir. Söz konusu firmanın sözleşmesi gereği yapılacak işlemler bittikten sonra buranın ağaçlandırılması da tam olarak gerçekleştirilecektir."
Kaz Dağları, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:51 Kaynak: AA
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