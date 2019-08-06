Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kaz Dağları ya da Türkiye'nin herhangi bir yerindeki çevre meselesiyle ilgili olarak çok yüksek bir hassasiyete sahibiz."
Kaz Dağları, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:48 Kaynak: AA
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