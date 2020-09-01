AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kendi zevkinize göre tarihin bir kısmını büyütüp diğer kısımını... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Milletin gözüyle tarihimize bakanlar, Malazgirt ile 30 Ağustos arasında çelişki ya da birbirine alternatif iki mesaj görmez."

Çelik: "Milli bayramlarımız arasında bir yarış oluşturmaya çalışanlar, tarihimize bütünsel bir şekilde bakmaktan uzaklar, hem de tarihi kazanımlarımızı, milletimizin tarih içindeki büyük yürüşünün gün dönümlerini maalesef bir travmaya dönüştürme şeklindeki siyasetlerine devam ediyorlar"

Çelik: "Milletin tarihi, pastanın dilimleri gibi bölünecek, isteyenin istediği dilimi alabileceği bir yapı değildir, buna bir bütün olarak bakmak lazım. Kendi zevkinize göre tarihin bir kısmını büyütüp diğer kısımını küçültemezsiniz, bir kısmını var edip diğer kısmını yok edemezsiniz."