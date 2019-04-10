AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kendilerini, 'Ysk'ye Baskı Yapılıyor' Diyerek AK Parti'ye Attıkları Bu...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kendilerini, 'YSK'ye baskı yapılıyor' diyerek AK Parti'ye attıkları bu iftira sebebiyle özür dilemeye davet ediyorum.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:49 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "Kendilerini, 'YSK'ye baskı yapılıyor' diyerek AK Parti'ye attıkları bu iftira sebebiyle özür dilemeye davet ediyorum."
Manken Didem Soydan ve Oyuncu Gonca Vuslateri Tarafını Seçti
Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
AK Parti'den CHP'li Başkanın Suriyelilerle İlgili Kararına Sert Tepki: Utanç Verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi