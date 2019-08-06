Son Dakika Haberleri: Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kesilen ağaç miktarı kadar ağaç dikildi
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Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kesilen ağaç miktarı kadar ağaç dikildi

1 saat önce

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetleri ve ağaç kesimiyle ilgili olarak "Ağaçlandırma meselesi bizim için hassas bir konu, ÇED'in raporuna aykırı bir duruma müsaade edilmeyecek" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kesilen ağaç miktarı kadar ağaç dikildi, System.String[]
Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kritik toplantı sonrası açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetleri ve ağaç kesimiyle ilgili olarak, "Ağaçlandırma meselesi bizim için hassas bir konu, ÇED'in raporuna aykırı bir duruma müsaade edilmeyecek" dedi.
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Kaz Dağları, Madencilik, Ömer Çelik, AK Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:39 
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