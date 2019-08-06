Ak Parti Sözcüsü Çelik: Kesilen ağaç miktarı kadar ağaç dikildi
1 saat önce
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaz Dağları'nda devam eden madencilik faaliyetleri ve ağaç kesimiyle ilgili olarak "Ağaçlandırma meselesi bizim için hassas bir konu, ÇED'in raporuna aykırı bir duruma müsaade edilmeyecek" dedi.
Merkez Yürütme Kurulu
(MYK), toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı.
Kritik toplantı sonrası açıklama yapan Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik
, Kaz Dağları
'nda devam eden madencilik faaliyetleri ve ağaç kesimiyle ilgili olarak, "Ağaçlandırma meselesi bizim için hassas bir konu, ÇED'in raporuna aykırı bir duruma müsaade edilmeyecek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:39
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