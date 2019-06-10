AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması...
8 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs
Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir."
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