Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması...
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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması...

8 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gasbedilmeye çalışılması beyhude siyasettir."
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:02 Kaynak: AA
Politika
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