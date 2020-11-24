AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru gruplar gibi ayrıştırılması son derece üzücü bir husustur."

AK Parti, Politika, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Böyle bir günde öğretmenlerin siyasi tercihlerine göre meşru gruplar ya da gayrimeşru... - Son Dakika

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