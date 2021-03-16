AK Parti'li Çelik: Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor - Son Dakika

AK Parti'li Çelik: Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor

16.03.2021 16:06
AK Parti'li Çelik: Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünki grup toplantısındaki açıklamalarını ibretle takip ettiklerini bildirdi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı içerisinde çatlak aradığını belirten Çelik, "Oysa çatlak, Kılıçdaroğlu'nun kendi ittifakındadır. Kılıçdaroğlu'nun sahiplendiği ittifakın 'siyasi tutkalı' yok. Bu yüzden kendi çatlaklarını kapatmak için Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve bileşenlerine verdiğimiz en net cevap, dimdik yol yürümeye devam etmektir. Cumhur İttifakı kendini çok net ifade eden, ilkeleri açık ve ortaya çıkışı milletimizin iradesine dayanan bir ittifaktır. Kılıçdaroğlu sahiplendiği ittifakın neye dayandığını ve nasıl yürüdüğünü kamuoyuna açıklamaya gayret etmelidir. Çatlaklar ve sisli söylemler kendilerindedir. Kılıçdaroğlu, kendi ittifakı içerisinde Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alanlara karşı niye susuyor? Cumhuriyetimizi ve demokrasimizin değerlerini tehdit edenlere niye ses çıkarmıyor. Atatürk'e saygısızlık edenlere neden tek kelime etmiyor?" dedi.

'YOLUMUZU YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ'Çelik, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında ilkeli bir mücadeleyi omuz omuza yürüten en güçlü hareket olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu mücadelede dış rakiplerimizden çok içerde muhalefet siyaseti yerine husumet siyaseti peşinde koşanlara vakit ayırmak zorunda kalıyoruz maalesef. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendi partisi ve ittifakı hakkında hiçbir siyasi iddiası olmadığını yine gördük. Kılıçdaroğlu her türlü siyasi iddiayı terketmiş, tek vazifesi Cumhur İttifakını zayıflatmak olan bir misyon peşinde koşuyor. Bunun için Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan yol arkadaşları karşısında susuyor. Atatürk'e saygısızlık eden unsurlarını görmezden geliyor. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit edenlere tek kelime etmiyor. Kılıçdaroğlu'na bu misyonu hayata geçirme konusunda başarısız olacağını garanti ediyoruz. Yolumuzu yürümeye artan bir kararlılıkla devam ediyoruz."


AK Parti'li Çelik: Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor

Kemal Kılıçdaroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Çelik: Cumhur İttifakı dimdik yol yürümeye devam ediyor - Son Dakika


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