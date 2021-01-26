AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kılıçdaroğlu, Türkiye 'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti."

Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki valilerimize, kaymakamlarımıza 'militan' diyerek büyük skandallara imza atmaya devam etti.' - Son Dakika

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