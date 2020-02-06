Son Dakika › Güncel › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah... - Son Dakika
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:02 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."
Son Dakika AK Parti'den "Erdoğan'ın danışmanı çığa sebep oldu" haberlerine tepki Son dakika: Erdoğan'ın talimatı sonrası AK Parti, İlker Başbuğ için harekete geçiyor AK Partili vekiller, bankalar için yeni kanun teklifi verdi Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi