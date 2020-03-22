AK Parti Sözcüsü Çelik, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na başsağlığı diledi, System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başsağlığı dileğinde bulundu.

Çelik, Twitter'dan paylaştığı taziye mesajında, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşi Fikriye Dalgıç hanımefendinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve ailesine partimiz adına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:16 Kaynak: AA

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