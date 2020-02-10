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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi,...
6 saat önce
-AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:08 Kaynak: AA
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in basın toplantısındaki konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sürerken düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (7 son)
Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir."
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