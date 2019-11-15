Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar...
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar...

7 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

"Kıbrıs Türkü'nün ve hepimizin davasının taçlandığı günün yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullanan Ömer Çelik, KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün silinemez varlığının ve haklarının damgası olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk varlığı ve vazgeçilmez haklarının her zaman kararlılıkla korunacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"KKTC'nin kurulması ve varlığını sürdürmesi için eşsiz fedakarlıklarda bulunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz. Özellikle bugünlerde, KKTC ve ülkemiz aleyhine Doğu Akdeniz'de fiili durum oluşturmaya çalışanlar, Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mesajını iyi anlamalıdırlar. Türkiye'ye karşı yaptırım peşinde koşan Avrupa Birliği, mesajımızı en iyi anlaması gereken odaktır. KKTC hem bir varoluş davasıdır hem de Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının hukuki ve siyasi statüsüdür. Buna karşı AB'nin mahalle dayanışması ile davranması kabul edilemez."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konaklama vergisinde değişikliğe gidildi! Vergi oranı yüzde 2'ye çekildi
Ali Babacan'ın kuracağı parti için tarih verildi: 2020 yılından önce kurulacak Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Gaziantepli oto tamircisinin geliştirdiği sistem ile araçlar yüzde 50 suyla çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 01:20:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]