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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygundur" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygundur"

24.07.2021 10:08
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır. Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü'nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la beraber KKTC'nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir; sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır. KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır. Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur. BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş'ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur. Uluslararası toplum adadaki gerçeklikle yüzleşmeli, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC'ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir. KKTC'nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi destekliyoruz. Kıbrıs meselesine dair yegane adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı bu çözüm olduğuna inanıyoruz. KKTC vardır ve var olacaktır. Cumhurbaşkanımızın sözlerine karşı açıklama yapan BMGK, bu tavrıyla itibar kaybına uğramaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları barıştan ve hukuktan yana olan herkesin desteklemesi gereken açıklamalardır." - ANKARA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kahramanmaraş, AK Parti, Yunan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde ve uluslararası hukuka uygundur' - Son Dakika


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