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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek...
22 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır."
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 07:33 Kaynak: AA
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