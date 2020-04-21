AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " (Koronavirüs salgını) Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir." AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Koronavirüs sürecinde) NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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