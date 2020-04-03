AK Parti Sözcüsü Çelik, koronavirüse karşı tedbirlerin hayatı felç etmeyecek şekilde alındığını... - Son Dakika

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AK Parti Sözcüsü Çelik, koronavirüse karşı tedbirlerin hayatı felç etmeyecek şekilde alındığını...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, koronavirüse karşı tedbirlerin hayatı felç etmeyecek şekilde alındığını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, koronavirüse karşı tedbirlerin hayatı felç etmeyecek şekilde alındığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:28 Kaynak: AA
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