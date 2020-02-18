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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Koronavirüsle mücadelede Çin'le dayanışma içindeyiz ama Uygur Türkleri ile...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Koronavirüsle mücadelede Çin'le dayanışma içindeyiz ama Uygur Türkleri ile ilgili gelen olumsuz haberlerden kaygı duyuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:40 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Koronavirüsle mücadelede Çin'le dayanışma içindeyiz ama Uygur Türkleri ile ilgili gelen olumsuz haberlerden kaygı duyuyoruz."
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