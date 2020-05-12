AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (2)

"Küresel adalet talebi özellikle sağlık konusunda güçleniyor"

"Türkiye aynı şekilde kendi ulusal mücadelesini verirken aynı şekilde bu küresel adalet talebine karşılık gelecek en yüksek performansı da gösteriyor"

"(Kovid-19 nedeniyle tıbbi yardım talepleri) Şimdiye kadar Türkiye'den gerek bağış gerek nakdi yardım gerek satış için 131'e yakın ülke talepte bulundu. 76 ülkenin bu talebi Türkiye tarafından karşılanmıştır"