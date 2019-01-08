AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kulüplerin Borçlarının Yapılandırılması) Bir Borç Silme Yoktur, İki...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kulüplerin borçlarının yapılandırılması) Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kulüplerin borçlarının yapılandırılması) Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:32 Kaynak: AA
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