Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kulüplerin Borçlarının Yapılandırılması) Bir Borç Silme Yoktur, İki...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kulüplerin Borçlarının Yapılandırılması) Bir Borç Silme Yoktur, İki...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kulüplerin borçlarının yapılandırılması) Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Kulüplerin borçlarının yapılandırılması) Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Futbol, Güncel
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