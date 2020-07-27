AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk...
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:05
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk... - Son Dakika
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