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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Libya'nın bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için elzem."
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Libya'nın bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için elzem." Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:37 Kaynak: İHA
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