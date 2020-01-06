AK Parti Sözcüsü Çelik: "Libya'nın bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için elzem." - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Libya'nın bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için elzem.' - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Libya'nın bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için elzem."

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Libya'nın bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için elzem."

AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Çelik: " Libya'nın bütünlüğü Türkiye'nin güvenliği için elzem." - ANKARA

AK Parti, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:37 Kaynak: İHA
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