AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı Açıklaması
26.03.2021 19:27
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.
Çelik, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Camiye yönelik çirkin saldırıyı kınadığını belirten Ömer Çelik, "Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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