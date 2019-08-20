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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek...

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir."
AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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