AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek...
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:46 Kaynak: AA
Sözcüsü Çelik: "Maalesef bu belediye başkanları yine hukukun içerisinde hareket etmek yerine yanlış yollara tevessül etmişlerdir."
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