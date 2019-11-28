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AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:36 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli
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