Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her...
Son Dakika Güncel AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her..., System.String[]

AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
AK Parti'den Macron'a terör tepkisi: Terör örgütünün üst düzey isimlerini en çok misafir eden kişi Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı? Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 01:12:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]