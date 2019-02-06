Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un, 1915 Yılında Osmanlı Devleti'nde Yaşanan Olaylar Hakkındaki...

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un, 1915 Yılında Osmanlı Devleti'nde Yaşanan Olaylar Hakkındaki...

5 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik:
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:30 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Çelik'ten Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Evliyken Başka Birisine İlgi Duydum Milyonlarca EYT Mağduru, 10 Şubat'ta Ankara'da Buluşacak

Dünyaca Ünlü Model Gönlünü Aleyna Tilki'ye Kaptırdı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:35:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron'un, 1915 Yılında Osmanlı Devleti'nde Yaşanan Olaylar Hakkındaki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]